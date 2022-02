Une famille en or de retour dè ce soir sur TF1

Ce soir sur TF1 dès 18h20, l'emission "Une Famille en or" reprend du service. Après plusieurs mois de diffusion de la quotidienne de Secret Story sur ce créneau (dont la finale s'est déroulé vendredi soir), Christophe Dechavanne et son petit chien Adeck seront de retour à l'écran entouré de deux familles chaque jour qui viendront s'affronter pour tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros.

Les primaires socialistes sont terminées mais les programmes politiques continuent de s'enchainer à la télévision. Exemple avec sur Canal + ce soir un invité exclusif sur le plateau de Michel Denisot : Lionel Jospin. Il s'exprimera dans le Grand Journal sur le résultat du vote d'hier. Pour celles et ceux d'entre vous que ça intéresse, c'est à 19h10 en clair sur Canal +.

Enfin, on fait comme chaque jour un petit tour d'horizon de ce qui se passe à la télévision ce soir :

TF1 : le téléfilm français "Panique aux edelweiss" qui fait son retour dès 20h50 avec Claire Keim et Marie-Anne Chazel.

Sur France 2, c'est Richard Castle qui vous donne rendez vous avec un nouvel épisode inédit de la saison 3 dès 20h35 suivi de deux rediffusions.

Sur France 3, et pour la neuvième année consécutive, c'est le retour de l'opération « + de Vie». Pour ce rendez-vous de solidarité, Michel Drucker est entouré des plus grands choeurs pour près de deux heures de spectacle, de musique, d'émotion et de partage, destinées à sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité pour améliorer le quotidien des personnes âgées hospitalisées. "300 choeurs pour + de Vie" commence à 20h35.

La suite de Borgia sera diffusée ce soir pour les abonnés sur Canal +

Et enfin, il y aura du cinéma sur Arte avec "Le convoi" et sur M6 avec "Indiana Jones et le temple maudit".