Malherbe doit relancer la machine à Brest

Une reprise qui s’annonce dans la douceur pour Malherbe qui se déplace ce samedi à Brest (19h). “Brest, c’est un bon souvenir”, confie le meneur de jeu caennais Benjamin Nivet qui se rapplle de la victoire obtenue en terre bretonne la saison passée (1-3).

Depuis, Malherbe semble avoir grandi, à tel point que le coach Franck Dumas parlait même “d’un manque d’ambition” après le match nul concédé à domicile contre Nice (1-1), samedi 1er octobre.



Calendrier difficile

Actuellement 8e au classement de Ligue 1, Caen n’aura pas le temps de laisser échapper des points en route. Après le choc breton, Malherbe défiera Montpellier, puis Paris, respectivement 2e et 1er du classement à l’heure actuelle.

Le match amical disputé contre Amiens (1-1), samedi 8 octobre, n’a pas permis de tirer plus d’enseignements sur le potentiel malherbiste version 2011/2012. Le match avait été organisé en étroite collaboration avec la mairie de Caen, à l’occasion de l’inauguration du terrain synthétique du stade Déterville, antre de la Maladrerie.

Pendant que M’Baye Niang a gonflé son capital confiance avec un but, d’autres éléments de l’effectif en ont profié pour obtenir un peu de temps de jeu, comme ce fut le cas pour Morel, Nabab et surtout Deroin. A brest samedi, le match contre Amiens paraîtra bien loin.