Caen. Football (Ligue 1) : Le Drakkar caennais à l'assaut du Rocher monégasque !

Après 9 journées, le parcours des Caennais est quasi équilibré. Cinq victoires, quatre défaites, Caen ne partage pas les points cette saison. Avec 15 unités au compteur et une place en première partie de classement, c'est avec sérénité que Patrice GARANDE et ses hommes se rendent en Principauté, même si la défaite concédée à d'Ornano contre Angers la semaine dernière, a été au centre des attentions cette semaine, comme l'a précisé l'entraîneur normand.

Avant Monaco-Caen : Angers, une défaite et des leçons Impossible de lire le son.

Ce déplacement à Monaco sera un vrai beau test pour les Malherbistes. Jusqu'à maintenant, Julien Féret et consorts n'ont gagné que face aux adversaires de "leur championnat", celui du maintien. Reste à savoir maintenant si les Calvadosiens sont capables d'accrocher les grosses cylindrées de Ligue 1, cador dont fait évidemment partie l'AS MONACO, champion de France en titre. Même si la formation princière n'a plus le même calibre selon Patrice Garande, son effectif est toujours redoutable.

Avant Monaco-Caen : Monaco allégé, mais toujours très fort Impossible de lire le son.

AS Monaco- SM Caen, 10e journée de Ligue 1, coup d'envoi 17h, ce samedi 21 octobre 2017.

