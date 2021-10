Elle trône au milieu d'une chambre dans l'appartement d'Archil. La machine, un élévateur, permet à ce Géorgien en fauteuil roulant à la suite d'un accident de la route, de se mettre debout. "Elle a changé ma vie", explique Archil. Désormais, plusieurs fois par semaine, pendant une demi-heure, il déplie ses jambes et reste debout pour permettre une meilleure circulation sanguine et faire baisser sa tension. "Ça libère le cerveau et l'esprit".

Améliorer le quotidien des personnes handicapées

Cet élévateur a fait son entrée dans la vie d'Archil au mois de juin 2017 grâce aux "Bouchons du coeur". L'association créée en 2010 collecte des bouchons de liège, vendus à des transformateurs au Portugal pour en faire des panneaux d'isolation pour l'éco-habitat. L'argent récolté permet d'acheter du matériel pour les personnes handicapées. Pour cet élévateur, dont le coût avoisine les 3 000 €, 15 sacs de 100 litres ont été remplis. L'opération a été menée par les élèves du collège Saint-Paul de Caen. Un élan de solidarité qui a profondément touché la famille géorgienne arrivée il y a un peu plus d'un an en France.

90 tonnes de bouchons récoltées

"C'est une grande satisfaction pour nos 21 bénévoles qui travaillent dur pour dégoter du matériel de qualité et une grande joie de pouvoir offrir un peu de soulagement aux personnes handicapées", explique Daniel Delagneau, président de l'association. En sept ans, 90 tonnes de bouchons et 160 actions sociales ont ainsi pu être récoltés et réalisées. Forts de ce succès, les membres de l'association sont désormais à la recherche d'un grand local ou d'un hangar pour entreposer les bouchons.

Pratique. À Caen, les points de collectes se trouvent à la Maison des solidarités, à la maison de quartier de Venoix, à la piscine du Chemin Vert et à l'hôtel Saint-Jean.

