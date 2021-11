Caen. La Malle aux trésors à Caen, une boutique de jouets solidaire

Difficile de l'imaginer lorsque l'on se trouve devant l'entrée du 19 résidence des Pinsons, dans le quartier du Chemin Vert à Caen (Calvados). Mais quand on pousse la porte de l'immeuble, on découvre la Malle aux trésors, un véritable paradis de jouet.

Une seconde vie pour les jouets

Dans ce point du Secours catholique, les étagères débordent de peluches, jeux de sociétés, livres pour enfants, petits trains en bois ou poupées aux milles couleurs. Des jouets récoltés, nettoyés et remis en état avec soin par les quelques bénévoles de l'équipe et vendus à de tous petits prix. "Ici, rien ne dépasse les 10 euros, assure Karine, l'une des bénévoles. Nous redonnons une seconde vie aux jouets."

Parmi les donateurs, des écoles - le lycée Sainte-Marie et le collège Saint-Jean - mais aussi des magasins, comme la Grande Récrée qui leur confient des jeux incomplets ou des retours - et surtout des particuliers. "Je me souviens d'une petite fille, venue avec sa maman après avoir fait le tri dans ses jouets et qui a même fini par nous laisser son doudou", sourit Baptiste, lui aussi bénévole.

Sensibiliser aux dons

Car le but de la Malle aux trésors, c'est aussi de sensibiliser aux dons. Dans cette boutique solidaire, accessible à tous sans condition, les dons ne sont pas rares. Pour l'infirmière qui vient chercher de quoi égayer un service pédiatrique, une assistante maternelle ou encore et surtout les enfants défavorisés. Un peu avant Noël, les jeunes en hébergement d'urgence bénéficient d'une petite enveloppe pour se servir dans les étagères de la boutique.

"La malle aux trésors, c'est avant tout un endroit pour se faire plaisir", rappelle Karine. En plus des peluches et joujoux, les clients de la boutique y trouvent aussi souvent un café chaud, un jus de fruit, et quelqu'un avec qui discuter.

Pratique. 19 résidence des Pinsons à Caen. Ouvert les mardi et mercredi de 14h à 16h

