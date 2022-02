A votre presse-purée !

Purée à la moutarde à l’ancienne



Pour 4 personnes



Préparation : 15 mn et cuisson : 20 mn



1 kg de pommes de terre

20 cl de lait

120 g de beurre

3 cuillères à soupe

de moutarde à l’ancienne

Sel, poivre



Pelez les pommes de terre, lavez-les, coupez-les en cubes et plongez-les dans une casserole d’eau froide salée. Mettez sur le feu et laissez cuire 15 mn à partir de l’ébullition. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau. Egouttez.

Ecrasez les pommes de terre avec un presse-purée. Remettez la casserole sur feu doux puis incorporez le lait, le beurre coupé en petits morceaux et la moutarde à l’ancienne. Salez et poivrez. Mélangez bien avec une cuillère en bois. Cette purée se marie à merveille avec une viande blanche ou avec du lapin.

Pour préparer la purée, il est toujours préférable d’utiliser un moulin à légumes ou un presse-purée plutôt qu’un mixer.

Mais il est également important de ne pas mélanger la purée au lait et au beurre quand les pommes de terre ont refroidi. L’idéal est de tiédir le lait au préalable et de mélanger le tout sur feu doux.