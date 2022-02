Ivre, sans permis et assurance dans le bocage virois

Il s’arrête et constate que le conducteur tient des propos incohérents. Il remarque aussi une bouteille de whisky à moitié vide à ses côtés. Il appelle alors les pompiers. Ceux-ci constatent que le conducteur est ivre, menaçant et agressif. Ils appellent alors les gendarmes en renfort. L’automobiliste s’en prend à un militaire d’origine antillaise et le bombarde d’injures à caractère racial. Il refuse également de souffler dans l’éthylomètre.

A l’audience du jeudi 6 octobre, la justice découvre que le conducteur n’a jamais passé son permis à 28 ans et circulait donc sans assurance ! Le président lui demande pourquoi il achète la voiture avant de passer le permis. “C’est un problème de moyens. Là, c’était une bonne occasion. Il faut que je puisse aller travailler”. Le président poursuit : “Si vous avez les moyens de vous payer un véhicule, vous devez avoir les moyens de passer le permis ?” Le prévenu, A. V, qui a déjà cinq mentions dont déjà deux pour conduite en état alcoolique, a finalement été condamné à trois mois d’emprisonnement ferme, à l’interdiction de passer le permis avant six mois et à indemniser ses victimes.