Daniel Craig confirme son retour en James Bond - pour la dernière fois

"C'est vrai que j'ai été assez évasif là-dessus'", a reconnu l'acteur de 49 ans dans l'émission de l'animateur américain Stephen Colbert "The Late Show" mardi soir.

"Je fais des interviews toute la journée, et les gens m'ont posé la question et m'ont trouvé un peu fuyant. Mais je me suis dit que si je devais dire la vérité, c'est à vous que je la dirai", a-t-il déclaré à l'animateur vedette de la chaîne CBS. Avant de répondre "Oui" avec un sourire jusqu'aux oreilles à Colbert qui lui demandait de confirmer son retour.

Le New York Times avait indiqué fin juillet que le Britannique aux yeux revolver, septième acteur à incarner 007, avait accepté de jouer une dernière fois dans la saga au succès planétaire, mais ni l'acteur ni les studios n'avaient confirmé l'information.

La société britannique Eon Productions, qui produit les films de la juteuse série, avait annoncé que le 25ème volet des tribulations du célèbre agent du MI6 sortirait le 8 novembre 2019, mais sans rien dire de la distribution.

L'arrivée de Daniel Craig en 2006 dans la peau de 007 avait correspondu à un regain de popularité pour la saga, qui avait notamment dépassé, pour la première fois, le milliard de dollars de recettes au box-office mondial avec "Skyfall", sorti en 2012.

L'épisode suivant, "Spectre" (2015), n'a pas fait aussi bien mais rapporté tout de même 880 millions de dollars, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

Agé de 49 ans, Daniel Craig avait souvent laissé entendre qu'il ne souhaitait plus incarner l'agent du MI6.

"Je préférerais briser ce verre et me tailler les veines", avait-il déclaré avant la sortie de "Spectre" sur la perspective de jouer 007 de nouveau, tout en précisant que c'était son sentiment du moment et pas forcément une décision définitive.

"Si je faisais un autre Bond, ce serait seulement pour l'argent", avait-il ajouté dans un entretien au magazine Time Out London.

Plusieurs noms avaient circulé pour prendre la relève de Daniel Craig, notamment les acteurs britanniques Tom Hiddleston et Idris Elba.

