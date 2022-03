Le parc des Buttes-Chaumont, poumon vert de Paris, fête ses 150 ans

Connu pour son temple perché, ses reliefs et ses bars tendances, le parc des Buttes-Chaumont, qui fête cette année ses 150 ans, est un poumon vert pour Paris et un repaire pour des espèces animales et végétales comme l'orge sauvage ou la chouette hulotte.