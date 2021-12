Niel, Zidane et... Brigitte Macron, trio gagnant des Français influents (Vanity Fair)

Sacré "tycoon des télécoms et magnats des médias", Xavier Niel (Iliad), Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid et Brigitte Macron, l'épouse du président français, sont considérés comme les trois premiers Français les plus influents dans le monde, selon la rédaction de Vanity Fair.