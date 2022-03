Hérouville-Saint-Clair. Assomption : la Normandie a son Petit Lourdes pour le 15 août

Les similitudes entre Lourdes des Hautes-Pyrénées et le Petit Lourdes à Hérouville Saint-Clair dans le Calvados, ne manquent pas. Mardi 15 août 2017 sera pour les deux sites une journée à forte fréquentation. Environ 200 personnes sont attendues (16h) sur ce lieu de prière atypique en Normandie, seule réplique aux deux tiers du lieu de pèlerinage pyrénéen.

Entre souvenirs et prières

"Je viens y prier la Sainte Vierge bien sûr, notamment aujourd'hui pour un ami qui va bientôt mourir et qui n'est pas très croyant", confie Marie. Habitante du quartier, elle y a ses habitudes et connaît bien Olga Miyoulou, présidente des Amis du Petit Lourdes, l'association de sauvegarde de ce patrimoine étonnant. "Sur le week-end du 15 août, nous accueillons un peu plus de monde que d'habitude bien sûr, observe-t-elle. Surtout, les gens viennent pour des raisons différentes : prier, mais aussi échanger des souvenirs d'enfance ou confier des problèmes."

L'association des Amis du Petit lourdes cherche actuellement à récolter un million d'euros pour pouvoir préserver le site qui reste menacé. L'église est toujours fermée par mesure de sécurité.

Reportage diffusé sur Tendance Ouest le 15 août 2017 :