Dès ce soir, nouveau programme court sur TF1 et ça va cartonner.

C'est aujourd'hui que commence le programme court « Après le 20h, c’est Canteloup ». L'imitateur Nicolas Canteloup et Nikos Aliagas seront bientôt ensemble sur TF1 juste après le JT pour commenter l’actualité quotidienne. L’émission dure cinq minutes, elle est enregistrée et aura lieu tous les jours de la semaine.

D'autre part et comme chaque année, France 3 accompagne la saison de l'Opéra national de Paris et retransmet en léger différé de l'Opéra-Bastille l'événement de l'automne : "Faust" de Gounod. Dès 20h35, vous retrouverez Roberto Alagna et Inva Mula pour cet opéra contenant de nombreuses mélodies mondialement célèbres !

En bref, petit tour d'horizon du programme de votre soirée télé.

Sur TF1 : suite des "Toqués" ce soir suivi de la série "Esprits criminels"

Sur France 2 : l'excellente série Castel suivi de mots croisés consacré aux résultats des primaires socialistes.

Sur Canal : la nouvelle série événement "Borgia" à 20h50.

Sur Arte : du grand cinéma avec "Cent mille dollars au soleil" avec Belmondo et Lino Ventura

Sur M6 : cinéma également avec "Les aventuriers de l'Arche perdue" dès 20h45.