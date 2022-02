L'agriculture helvétique sur un calendrier très réussi.

Quel est le point commun entre les paysannes suisses et les rugbymen français ? Leur calendrier !

Le Bauernkalender met en scène de vrais agricultrices qui habitent à la campagne. Il n'y a pas un seul mannequin professionnel et pourtant, les modèles amateurs n'ont rien à envier à des pros. Le calendrier existe depuis 2005 où il a d'abord été tiré à 6000 exemplaires. Depuis il ne cesse de grandir et cette année pour l'édition 2012 qui vient de sortir, il a été imprimé 18 500 fois. Au départ en 2005, il n'y avait que les filles qui posaient, mais depuis, il y a aussi un calendrier avec des agriculteurs. Découvrez via le lien ci-dessous la couverture avec Arlette et ses fraises ainsi que les 12 mois de l'année. Pour le mois de décembre, vous verrez Brigitte. En juin, c'est Denise et ses ânes que vous découvrirez et en avril, Bérengère et ses biques !

Lien vers le calendrier.