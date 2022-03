Après un match nul en ouverture de la saison face à Lorient 1-1, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a fait de nouveau match nul vendredi 4 aout 2017 sur la pelouse du Mans face à Sochaux-Montbeliard toujours sur le score de 1-1 lors de la 2ème journée de Domino's Ligue 2.

Le match:

Pourtant dominateur en première partie de match, les joueurs de l'agglomération rouennaise ont encaissé un but à la 69ème minute de jeu par le Sochalien Martin. Bien que dominé en seconde période, les Rouges et Jaunes parviendront à égaliser dans les arrêts de jeu du match après une faute dans la surface sur Plumain et un penalty transformé par Mathieu Duhamel (1-1).

Les buts:

69': Les Sochaliens partent en contre et c'est finalement Martin qui, coté droit, adresse une frappe enroulée du gauche qui termine dans le petit filet de Johan Hartock.

QRM: 0 - Sochaux: 1

90': Après une faute du gardien Prévot sur Plumain dans la surface de réparation, c'est l'attaquant Mathieu Duhamel qui transforme le penalty juste sous la barre du gardien adverse.

QRM: 1 - Sochaux: 1

La fiche:

Mi-temps: 0-0, Arbitre:

QRM: Hartock – Mendy- Sery – Lefort - Gobron – Oliveira– Rogie – Basque - Taufflieb - Gakpa - Duhamel

Sochaux: Prévot – Alphonse – Teikeu – Ruiz – Gibaud – Tardieu – Ba – Daham – Martin – Touzghar – Kalulu

Buts: Sochaux: Martin (69è), QRM: Duhamel (90è sp).

L'homme du match:

Sans aucun doute, l'homme du match est le gardien de Sochaux, Prévot, qui après avoir multiplié les arrêts de grande classe face à Sery en première mi-temps, Duhamel sur une tête et Caddy d'une frappe dans la surface claquée au dessus du but, a craqué en fin de rencontre en provoquant le penalty avec une faute sur Plumain.

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : À Lorient, QRM prend le premier point de son histoire en Ligue 2 !

Football : deuxième défaite en match de préparation pour Quevilly Rouen Métropole

Coupe de France: Quevilly Rouen Métropole peut remercier Medhy Guezoui

Football: A Quevilly Rouen Métropole, Jules Mendy et Aristote Madiani bouclent le recrutement

Football: Quevilly Rouen Métropole fait match nul à Lyon-Duchère