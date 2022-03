Montparnasse: après le rapport, Borne veut une meilleure information

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, "demande à la SNCF de mettre en oeuvre immédiatement l'ensemble de ces recommandations" et en particulier la mise à jour des "procédures d'exploitation des grandes gares en situations dégradées" et un "calendrier précis d'amélioration du système d'information des voyageurs pour le rendre plus réactif et plus cohérent", indique un communiqué du ministère.

"Un premier point d'étape de ces travaux devra être fait devant les conseils de surveillance et d'administration du groupe public ferroviaire, puis à la ministre dans un délai de trois mois", ajoute-t-il.

Le gouvernement avait réagi avec fermeté mardi à la suite d'une panne dans l'alimentation électrique d'un poste d'aiguillage à Vanves (Haut-de-Seine) et demandé des explications à la SNCF sur son origine, le temps mis pour l'identifier et les énormes lacunes de communication.

La panne, qui a affecté la gare parisienne du 29 juillet au 1er août, a créé la pagaille en plein week-end de chassé-croisé et a touché des dizaines de milliers de voyageurs.

