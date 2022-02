Découverte à Caen : le kinomichi ou l’art énergétique

Lancé à Paris en 1979 par le senseï japonais Noro Masamichi, le Kinomichi, qui signifie “Voie du Ki” (souffle énergétique), est né de la rencontre entre l’aïkido et des disciplines corporelles occidentales.



L’art du geste

Pratiqué dans un esprit d’ouverture et de respect, depuis ses mouvements de base effectués lentement pour en faciliter l’apprentissage jusqu’à ses formes de contact plus amples et plus dynamiques à deux partenaires ou plus, le kinomichi, qui inclue aussi le jo et le boken (canne et sabre en bois), intègre les notions d’espace.

“J’ai découvert le kinomichi il y a vingt ans et c’est un plaisir de l’enseigner aujourd’hui”, explique Julien Gendre, instructeur diplômé. Il entame sa sixième saison ce vendredi 30 septembre.

Pratique. Inscriptions : tél. 06 26 21 65 63 et sur www.kinomichi-caen.fr. Les cours, dès 16 ans, ont lieu les mercredis de 20h30 à 22h30 et les vendredis de 18h30 à 20h30.