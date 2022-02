La France l'a découvert en 2016, avec une folle interprétation de Crazy, de Gnarls Barkley, pendant les auditions à l'aveugle de The Voice. Depuis, Sol a fait du chemin. Le talent de Zazie prépare son premier album, qui sortira à l'automne. Quatre titres ont déjà été dévoilés, dont le single "Mon frère".

Tamara, MB14, Antoine, Vincent Vinel, Léna Woods...

A l'invitation du Casino de Cherbourg (Manche), Sol s'installe tous les vendredis de l'été sur la place De Gaulle (place du théâtre). Un concert gratuit, pendant lequel le chanteur sera accompagné par un autre talent de l'émission de TF1 chaque semaine. Tamara Weber Fillion, Mood, MB14, Antoine et Vincent Vinel vont se succéder à ses côtés les 28 juillet, 4, 11 et 18 août et 1er septembre 2017, tandis que Lena Woods se produira seule le 25 août.

Sol répond aux questions de Tendance Ouest

- Après la sortie de ton EP 4 titres, à quoi va ressembler ton album ?

- Comment se déroulent les concerts avec les autres talents, qui sont tous d'univers très différents ?

- La Normandie, ça t'évoque quoi ?

Le programme des concerts

- Le 28 juillet : Tamara & Sol

- Le 4 août : Mood & Sol

- Le 11 août : MB 14 & Sol

- Le 18 août : Antoine & Sol

- Le 25 août : Léna Woods (sans Sol)

- Le 1er septembre : Vincent Vinel & Sol

Pratique. Sol en scène, les vendredis 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août et 1er septembre, à 19h30 sur la place De Gaulle, devant le Fifty's. Gratuit.

