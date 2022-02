Entretien : Tout sur Jamel Debbouze, de retour sur scène

Votre show s’appelle “Tout sur Jamel” : de quoi parlez-vous ?

“Je dis absolument tout. Je me raconte, je raconte ce qu’il m’est arrivé : je me suis marié, j’ai eu un enfant. C’est un bon prétexte pour raconter la France d’aujourd’hui. Désormais, je crois maîtriser vraiment le rythme et l’art de faire rire.”



Votre humour a t-il évolué ?

“J’espère ne jamais être en phase avec mon temps : je veux le devancer ! J’ai envie de croire que je ne suis pas à la mode. Pendant ces six années sans spectacle, je n’ai plus ressenti aucune pression : c’est très enrichissant et ca m’a donné beaucoup d’inspiration. Mais la scène reste ce qui me nourrit le plus. C’est un exutoire formidable, un moyen de communiquer avec mon public. Je ris et fais rire : vous imaginez le bonheur ?”