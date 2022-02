Douleurs : des consultations pour les enfants

Parmi eux, des enfants. Une consultation spécifique à l’attention de leurs douleurs chroniques a été créée il y a trois ans. “Nous essayons de donner un sens à la douleur des enfants. Parfois une souffrance psychique à une expression corporelle. Et avant l’âge de cinq ans, il est compliqué d’évaluer la douleur”, explique le Dr Valérie Guillouf, pédopsychiatre. Avec le Dr Nathanaëlle Tremel, cette dernière reçoit parents et enfants pour décrypter la douleur et y apporter une réponse médicamenteuse ou non. “Avec les petits, nous pratiquons beaucoup la neurostimulation transcutanée, c’est-à-dire que nous appliquons un léger courant électrique sur la peau, ou encore la relaxation ou l’hypnose pour lutter contre la douleur et surtout, combattre son ressentiment émotionnel”.