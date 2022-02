Pour Hollande : cinq adjoints caennais et deux maires

Mercredi 28 septembre, Bruno Le Roux (au centre de la photo), député et membre de l’équipe de campagne de François Hollande, a représenté ce dernier auprès des militants, rue Toutain. Cinq adjoints au maire ont affiché leur soutien à Hollande : Xavier Le Coutour, Marc Levilly, Jean Notari, Cédric Leroy et Serge Lemonnier. Les maires de Colombelles et de Blainville ont aussi signifié leur souhait de voir gagner le député de Corrèze.