Cherbourg. Manche : propriétaires de vélos et de cyclomoteurs, attention aux vols !

La police de Cherbourg (Manche) constate depuis le début du mois de juillet 2017 une série de vols de vélos et de cyclomoteurs sur la commune. Des méfaits commis non pas dans la rue, mais dans la plupart des cas au domicile des victimes, dans les garages, locaux à vélos, cours, etc.

Dans les garages et locaux à vélos

Le dernier remonte à la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet 2017, rue du Tregorrois, dans le quartier des Provinces. Un cyclomoteur Sym rouge et noir, immatriculé DF-886-E, a été volé. Il a été retrouvé, avec les deux rétroviseurs et le carénage cassés, le cache-pot d'échappement et la poignée de frein détérioré. A cette même adresse, un cyclomoteur stationné dans un local à deux roues a également été dérobé le dimanche 23 ou le lundi 24 juillet 2017 dans la matinée.

Dans la nuit ou la soirée du vendredi 21 au samedi 22 juillet 2017, un vélo électrique en acier de marque Wayscra, modèle femme, Basy 315, de couleur noire a été dérobé dans la cour d'un pavillon, rue des Coquelicots à La Glacerie. Il est muni d'un panier à l'avant, d'un porte-bidon sur le cadre, est rouillé sur le guidon et rayé sur le carter de la chaîne. Le vélo était visible depuis les abords de la maison, notamment un chemin. Le portail n'était pas solidement fermé à clef.

Dans le train

Déjà, le mercredi 12 juillet 2017 entre 14h et 17h, à Tourlaville, trois bicyclettes, dont deux de course, de marque Orbea M20, Look 695, et un VTT de marque Nakamura ont été dérobés dans le garage d'un pavillon. "Le vol semble avoir été préparé par le repérage des lieux. La porte du garage a fait l'objet d'un perçage minutieux. Un sac contenant divers équipements sportifs ont été dérobés", précise la police.

Le même jour, entre 15h et 18h, un visiteur suisse avait accroché son vélo de randonnée dans un wagon du train Paris/Cherbourg. A l'arrivée, le vélo, équipé de porte-bagages avant et arrière, avait disparu.

Un cadenas coupé

Entre le jeudi 6 et le mardi 11 juillet 2017, un VTT blanc, fluorescent la nuit, a été dérobé dans une cave de la rue Pierre de Coubertin à Cherbourg. Le cadenas qui fermait la porte avait été découpé.

Le mercredi 5 juillet 2017, une habitante de Tourlaville, retraitée, a constaté que son VTC de marque Scrapper, gris foncé, avait disparu dans le local à vélo de la résidence Surcouf. Le deux-roues est muni de sacoches noires, d'un panier à l'avant et d'une sonnette jaune. En lieu et place, l'auteur a laissé sur place une bicyclette rouillée aux pneus dégonflés.

Comment faire pour se protéger ?

• - "Dehors et même chez vous, attachez votre vélo à un point fixe, duquel il ne peut pas facilement être ôté", indique la police, qui conseille même d'éviter de laisser le vélo sans antivol, même pour acheter son pain ! Le mieux est de privilégier les parcs à vélos de la commune ou des grandes surfaces, bien ancrés au sol.





• La police conseiller d'utiliser deux antivols, de préférence homologués, qui lient les deux roues, le cadre et le support du vélo.





• Il est possible de faire graver son vélo chez un commerçant spécialisé ou auprès de l'association cherbourgeoise Vélorution. Un passeport est remis au demandeur, en vue de l'inscription dans un fichier accessible à la police en cas de découverte du vélo, s'il est volé.





• En cas de plainte pour vol : apportez des photos, factures comportant le numéro du vélo (la plupart du temps présent sur la boîte de pédalier, lorsqu'il est gravé par le fabricant).





• Démonter la selle pour rendre plus difficile l'utilisation du vélo en cas de vol peut être une solution. "Evitez les systèmes de réglage et de blocage rapide, et privilégiez les boulons et écrous 'antivol'", ajoute le commissariat.



