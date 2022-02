Macron promet "une couverture en haut débit" de la France entière d'ici 2020

"Je souhaite encore accélérer le calendrier afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici à la fin de l'année 2020" et "non plus 2022", a déclaré le chef de l'Etat.

