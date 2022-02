Bébés congelés: la mère avoue les avoir étouffés à la naissance

"Les premières investigations scientifiques permettent de penser, sous réserve des résultats de l'autopsie prévue ce jour des trois nourrissons et des examens médicaux complémentaires, que ces enfants étaient nés vivants", a expliqué Mme Peyrefitte lors d'une conférence de presse.

"A ce stade de l'enquête, la mise en cause indique dans ses premières déclarations qu'elle a accouché à chaque fois dans son domicile de Larmor-plage, son ancien domicile, seule, à des dates qu'elle situe en 1998, 1999, et 2003".

Juste après ces accouchements, elle aurait procédé "selon un même mode opératoire: étouffer les nouveaux-nés à l'aide d'un coussin avant de les envelopper dans un sac en plastique et de les mettre dans son congélateur", a continué la procureure.

En raison d'un récent déménagement, la mère présumée, âgée de 50 ans et qui a un fils de 25 ans, avait dû déplacer les corps et l'un d'eux était toujours présent dans la chambre froide du bateau où elle travaillait lorsqu'un employé de la Scapêche l'y a découvert mardi et a averti la police.

Une information judiciaire pour assassinats doit être ouverte "dans les prochaines heures", a précisé la procureure.

