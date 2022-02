Saint-Saëns. À la découverte de la forêt domaniale d'Eawy

Le massif forestier d'Eawy (Seine-Maritime) s'étend sur 7 000 hectares et occupe le plateau séparant les vallées de la Varenne et de la Béthune. Traversez cette forêt boisée par "l'allée" des Limousins", une percée rectiligne de 14 km, et découvrez ses nombreux secrets tel que les poteaux indicateurs en fonte, le jardin du Roi de Rome, ou encore le puits merveilleux. Mais vous pourrez aussi aller sur le site exceptionnel du Val Ygot à Ardouval, pour visiter les vestiges de l'ancienne base de lancement des célèbres missiles allemands V1.

Cette forêt est entièrement aménagée et l'on peut s'y promener à pied, à vélo ou encore à cheval, pour y découvrir de magnifiques hêtres, et pourquoi pas avoir la chance de croiser un animal sauvage.

Forêt domaniale d'Eawy. 76680 SAINT-SAENS Tél : 02 35 34 57 75