Pas conservé par la JS Cherbourg (Manche) après trois saisons sous le maillot mauve, Steeve Massard aura finalement l'occasion de rejouer à la salle Chantereyne. L'ailier droit de 27 ans rebondit en effet dans un autre club de Proligue: celui de Vernon dans l'Eure.

Huitième recrue

Steeve Massard mettra à la disposition du club sa polyvalence et notamment sa hargne en défense. Il vient doubler le poste occupé par Samuel Clementia. Il est la 8e recrue du club, qui muscle son effectif à l'occasion de son retour dans l'anti-chambre de l'élite.

"J'avais entendu parler du SMV quand il évoluait en N1, et le projet pour les années à venir m'intéresse vraiment. Le fait que Benjamin Pavoni mène le projet est vraiment un plus. Il a fait un super boulot avec les jeunes quand il était à Créteil et a fait sortir de gros joueurs", commente le néo-eurois sur le site internet du club.

