Yvetot. Le musée des Ivoires à Yvetot

Venez découvrir une formidable collection d'ivoires du XVIIIe et XIXe à Yvetot (Seine-Maritime). Fondé en 1929, après le don exceptionnel de Louis Féron, un amateur local, le musée regroupe plus de 200 pièces. Vous pourrez découvrir des statuettes, des étuis ou encore des vases en ivoires, mais aussi de nombreuses céramiques et terres cuites de diverses origines et époques. En plus de tous ces objets merveilleux, des peintures françaises et flamandes y sont exposées pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Et pour tout comprendre de cette exposition, un audioguide gratuit sera mis à votre disposition sur place.

Musée municipal des Ivoires, 8 place Joffre à Yvetot. Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Tarif : adultes 2,30 € ; enfants 1,20 €.