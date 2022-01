Rouen. Football : malgré l'arrivée de Duhamel, le mercato de QRM n'est pas terminé

Au lendemain de la signature de Mathieu Duhamel, Michel Mallet est forcément heureux. Il faut dire que le feuilleton de l'arrivée de l'ancien attaquant havrais à Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), qui s'entrainait depuis plusieurs jours avec les Rouges et Jaunes, a trainé à se concrétiser. Alors la signature de Duhamel ce lundi 10 juillet 2017 est un motif de satisfaction pour le président de QRM.

"Il nous fallait quelques garçons plus mûrs pour la Ligue 2 et Mathieu doit beaucoup nous apporter avec son passé en Ligue 1 et en Ligue 2", analyse Michel Mallet, qui qualifie cette arrivée de "bon coup mutuel pour le club et pour le joueur".

Deux postes à renforcer

Si l'effectif de QRM prend forme avec cette onzième recrue estivale, Michel Mallet et son entraineur ne sont pas encore rassasiés. "Il peut y avoir encore deux mouvements d'attendus, notamment un milieu de terrain défensif et un joueur excentré", confie le président. Pour trouver la perle rare, Michel Mallet et Manu Da Costa misent sur le marché des prêts qui "devrait se décanter dans la semaine qui vient en Ligue 1".

Michel Mallet lorgne notamment du côté des "lofteurs", ces joueurs indésirables aux yeux de leurs nouveaux entraineurs comme à Lille ou à Saint-Étienne. Si le profil d'un joueur expérimenté et revanchard n'est pas à exclure, le président normand s'intéresse également "aux jeunes prometteurs qui ont besoin de trouver du temps de jeu".

Si aucun nom n'a encore filtré, une chose semble sûre : QRM restera attentif à toutes les opportunités jusqu'à la fin du mercato.

