Argentan. Tour de France: Guillaume Martin, de l'Orne, 3e de la 8e étape

Le coureur passé par le VC Saint Hilaire du Harcouët (Manche) et originaire de l'Orne Guillaume Martin réalise un superbe début de Tour de France. Au terme de la première semaine de course, celui qui dispute son premier grand tour est 20e du classement général à moins de 2'30 du maillot jaune Christopher Froome.

Avec les meilleurs en montagne

Des bons débuts matérialisés par une troisième place, samedi 8 juillet 2017, à l'arrivée de la 8e étape dans la station de ski des Rousses dans le Jura. Non seulement, le Normand a réussi à suivre le peloton des favoris mais il s'est également offert le luxe de devancer les Froome, Porte, Quintana et consorts sur la ligne. Seuls les deux derniers rescapés de l'échappée du jour, le Français Calmejane (vainqueur du jour) et le Hollandais Gesink ont finalement réussi à le devancer sur la ligne.

Et maintenant?

Le grimpeur de la modeste équipe Wanty, 5e au classement du meilleur jeune (maillot blanc), peut avoir de belles ambitions si ses jambes restent aussi bonnes mais sur le Tour, chaque journée est différente et celle du dimanche 9 juillet 2017, synonyme d'arrivée dans les grands cols des Alpes, pourrait bien nous en dire un peu plus sur la capacité de Guillaume Martin à briller encore un peu plus dans ce tour de France 2017.

Conclusion de la journée. @L_Calmejane et. @GuilmMartin ..ils n'ont pas fini de nous surprendre et de nous épater!! — Daniel Mangeas (@Danielmangeas) 8 juillet 2017

