Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 11 juillet

Pour la sortie de leur tout dernier spectacle en DVD "Histoires drôles de couples 2" et celle du coffret "3 x 2", Guy Montagné et Sylvie Raboutet sont en dédicaces au magasin Leclerc de l'Aigle vendredi 14 et samedi 15 juillet 2017 de 10h à 19h. Ils présenteront également leur web-série Pépette & Papy à retrouver sur YouTube.

Chaque année le Stage Festival Musique en Pays de Falaise accueille plus de 300 musiciens et chanteurs venant de toute la France. Ouvert aux amateurs et aux professionnels, il réunit tous les instruments de l'orchestre. Il permet aux musiciens de découvrir divers formations, du petit ensemble à l'orchestre symphonique, en passant par les orchestres à cordes, d'harmonie et de jazz. Des concerts sont programmés chaque soir, à Falaise et en Pays de Falaise. Plus d'infos sur stages-musique.paysfalaise.fr

Vendredi 14 juillet 2017 c'est le championnat de France de Side Car cross à Bellême. Épreuve nationale, trophée Vétérans Zone Nord et championnat de Normandie Quad. Possibilité de retirer les tickets à tarifs réduits chez les commerçants de Bellême : Chaussures Lesueur, Maison de la presse, La Civette, l'épicerie bellêmoise. Buvette et restauration sur place.