Hockey : un joueur annoncé chez les Drakkars

Le président du club en a profité pour faire passer un message :

« Suite au désistement de notre attaquant Morgane VIALLE pendant le camp d’entrainement, le HCC essaye depuis plusieurs semaines de le remplacer en recrutant un nouveau joueur français. Malheureusement, à cette période du championnat, tous les contacts engagés par Bertrand POUSSE et Loïc SICOT auprès de joueurs français n’ont pas abouti. Je pense qu’il faut maintenant réfléchir pour recruter un joueur étranger supplémentaire afin de renforcer l’équipe trop juste en effectif pour tenir une saison entière et assurer un maintien en ligue Magnus. C’est pourquoi, j’ai demandé une assemblée extraordinaire du comité directeur hier soir, afin de valider ce recrutement et ce uniquement pour la saison 2011/2012. A l’unanimité, Le comité directeur a voté le recrutement d’un joueur étranger afin de venir renforcer le banc de l’équipe 1ère.

Ce nombre d’étranger plus important que prévu pour cette année, ne remet pas en cause les valeurs du HCC, qui sont je vous le rappelle, la limitation du nombre d’étrangers dans le groupe senior, l’intégration et la formation d’un maximum de jeune français. »

Les deux prochains rendez-vous des Drakkars :

-mardi 27 Septembre 20h réception en coupe de la Ligue de ROUEN

-samedi 1er Octobre 20h réception en championnat de GAP