Granville. Football : Jean Jacques Pierre à Granville

Depuis le départ de Pierre Lemonnier vers Le Mans, on attendait le nom de celui qui allait le remplacer. Fin juin, Johan Gallon avait promis du solide. L'entraîneur de l'US Granville (Manche) n'avait pas menti. En officialisant la venue d'un joueur aussi expérimenté, le club affirme un peu plus ses ambitions.

Passé par Malherbe

Les amoureux du football normand se souviennent tous du premier passage de Jean-Jacques Pierre en Normandie. Entre 2012 et 2015, le défenseur a porté 83 fois le maillot rouge et bleu du Stade Malherbe, en ligue 1 et en ligue 2. Avant, il avait également porté le maillot du FC Nantes (68 matchs de Ligue 1). Depuis 2015, il évoluait au Paris FC (Ligue 2).

À la reprise avec les autres recrues

Faye, Kouakou, Blondel, Cuksic, Diallo et maintenant Pierre. Les nouvelles têtes seront nombreuses à la reprise de l'entraînement, le lundi 10 juillet 2017. D'autres joueurs pourraient encore rejoindre Granville dans les prochaines semaines. On parle notamment de prêt par un club professionnel. À suivre...

