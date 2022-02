Basket : Mondeville arrache la victoire en fin de match

"On a volé le match, sourit Kristen Sharp, MVP de la rencontre. Mais un match dure quarante minutes et il était important de ne pas lâcher car elles avaient la pression à la fin." Pour ne pas avoir réussi à tuer le match quand elles ont eu l'occasion, les Flammes carolo d'une très bonne Valeriya Berezhynska (l'ancienne mondevillaise a marqué 16 points) sont restées sous la menace constante des Mondevillaises. Elles ont pourtant fait la course en tête durant pas moins de 32 minutes : +5 après cinq minutes, +6 à la mi-temps, +8 dans le quatrième quart-temps. Brouillon dans son jeu offensif, coupable de treize pertes de balle dans la seule première mi-temps, incapable de forcer la décision dans la raquette adverse, Mondeville a longtemps été en grande difficulté dans la salle Pierre de Coubertin, à Paris, où se déroulait la première journée de championnat.

Deux leaders s'affirment

"On a joué un peu avec le frein à main, avec la peur pendant une bonne partie du match. Puis KB (Sharp) et Egle (Sulciute) ont pris leurs responsabilités, en leaders, en joueuses d'expérience, sur la deuxième mi-temps", indique Hervé Coudray. Les deux ailières ont insufflé la réaction normande et terminent meilleures marqueuses de l'équipe (15 et 17 points). Par ses deux tirs primés consécutifs puis deux points supplémentaires sous le panier, KB Sharp a remis son équipe dans le match (48-48, 38'). Après que Charleville a repris l'avantage, Egle Sulciute a offert la victoire aux siennes d'un tir à trois points décisif (53-52, 39'). " On peut dire que ce n'était pas beau mais on s'en fout, réagit l'Américaine. On s'est accroché jusqu'au bout et on a gagné en équipe. C'est bon pour la confiance."

Difficile début de championnat

Au vu du programme qui l'attend, l'USOM a été bien avisée de remporter son premier match. Tarbes, samedi 1er octobre, Montpellier et Challes-les-Eaux, trois équipes du Top 4 de la saison dernière, l'attendent désormais au tournant. " Qu'est-ce qu'on a à perdre en jouant Tarbes à Tarbes ? Rien, donc la pression ne sera pas tout à fait la même, souligne Hervé Coudray. On va pouvoir jouer un peu plus libérées. Si on s'appuie sur notre niveau de jeu défensif, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais il faut qu'on soit capables de marquer plus de 53 points…"