Caen. Basket (LFB, 17e journée). Mondeville trop juste devant Charleville-Mezières

C'est une grosse pointure de Ligue féminine qu'accueillait Mondeville à la Halle Bérégovoy ce samedi soir. Troisième au classement, Charleville prend les devants d'entrée de jeu par le biais de Lewis. Meilleure scoreuse de la rencontre, l'Américaine fait preuve d'une agilité détonante. Dominantes au rebond, les flammes carolo créent le premier break (13-7, 5') avant qu'Ewl Guennoc ne pousse des coups de génie à trois points. Mondeville remet peu à peu la main sur le cuir orange mais ne profite pas de ses armes défensives pour réduire l'écart de l'autre côté du terrain. Seuls 14 points ont été inscrits en l'espace d'un petit quart d'heure côté mondevillais. Bien trop peu pour inquiéter les visiteuses.

Mondeville s'est arraché jusqu'au bout

Départ tambour-battant dans le second acte, Mondeville propose une circulation de balle beaucoup plus huilée. Mais l'adresse et l'aisance de Lewis a de quoi écœurer les Mondevillaises qui prennent de plus en plus de risques. Hejdova et Mann se chargent de rester au contact de leur adversaire du jour. L'USOM reprend confiance par le biais de Gaucher à l'intérieur (50-58, 31'). Malgré une rage bien présente, les Mondevillaises subissent la maîtrise des flammes carolo qui ne se laissent pas déstabiliser. Mondeville donne tout mais la marche est trop haute pour espérer revenir au score (62-82).

Les Mondevillaises se déplaceront dans le Nord, à Villeneuve d'Ascq samedi 17 mars prochain (20h30).



Réactions.

Romain Lhermitte (USOM) : "On avait notre collectif en place et on a fait un très bon match de basket mais elles ont la capacité d'avoir de grosses individualités qui permettent de creuser l'écart. Je suis fâché à la mi-temps car on s'est retrouvé à -10 alors qu'on devrait être à -5 ou à égalité. En Ligue féminine, ça ne siffle pas pour les jeunes joueuses, il faut être prêt à ça. On a été plus fortes que contre le Hainaut, c'est intéressant. Il faut réussir à garder cette dynamique".



Fiche Technique.

12-18 / 28-38 / 43-58 / 62-82

Arbitres : G. Collin, C.Manoli, L.Ouardad.



Mondeville : Tadic 2, Hejdova 12, Gaucher 8, Djekoundade, Mosengo-Masa 6, Bundgaard NPJ, Nauwelaers, Berkani 11, Guennoc 5, Mann 18. Entr : R.Lhermitte.

Charleville-Mezières : Bouderra 18, Loyd 7, Dos Santos 21, Chevaugeon 4, Filip 2, Minte NPJ, Berezhynska 7, Lewis 23, Paget. Entr : R.Yernaux.

