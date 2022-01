Dans la foulée de la signature de l'Américain Gregg Thondique, le Caen Basket Calvados enregistre, lundi 3 juillet 2017, la venue d'un autre joueur originaire d'outre Atlantique. Haïtien de 24 ans, Marc-Eddy Norelia portera les couleurs du Caen Basket Calvados en Pro B. Évoluant au poste 4 (ailier fort), il sera certainement amené à jouer quelques minutes en pivot.

Potentiel athlétique

Avec ses 2,06m et ses 99 kg, les dirigeants caennais entendent qu'il pèse sous le panier. En trois saisons sous le maillot des Florida Gulf Coast Eagles, il a remporté deux années de suite avec son université le titre de champion de la conférence Sun A, permettant notamment d'accéder à la NCAA.

Il a tourné à 54% de réussite au shoot sur l'ensemble de ses trois saisons universitaires. En 23 matchs joués sur l'exercice 2016-2017, il a tourné en moyenne à 8,9 points par match avec 55,3% de réussite au shoot et 4,8 rebonds en 21 minutes. Une saison où il n'a pas pu exploiter tout son potentiel à cause d'une blessure à une main. La saison précédente, il tournait à 17 points et 9 rebonds en moyenne par match.

Le Caen BC doit encore engager quatre recrues d'ici la reprise de la compétition en septembre.

