Rouen. Seine-Maritime : ivre, il percute un motard et prend la fuite

Il est 3h50 dimanche 2 juillet 2017 lorsqu'un automobiliste de 38 ans coupe la route à un motard, route de Bonsecours à Rouen (Seine-Maritime), à proximité d'une discothèque. Le motard se retrouve au sol, alors que l'automobiliste prend la fuite. Des clients à l'extérieur sont témoins de la scène et tentent de le ralentir.

Le suspect interpellé dans sa fuite

La police se rend rapidement sur place et aperçoit le véhicule du suspect non loin du lieu de l'accident, en direction d'Amfreville-la-Mivoie (Seine-Maritime), juste à côté de Rouen. Il est interpellé et présente lors du contrôle un taux d'alcoolémie de 2,48g d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde-à-vue.

Le motard, quant à lui, s'en sort seulement avec quelques hématomes.

A LIRE AUSSI.

Car-jacking en Normandie : une automobiliste agressée sous la menace d'un pistolet

710g d'héroïne saisis en Normandie

Course-poursuite en Normandie : les fuyards percutent un policier