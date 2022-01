Cherbourg. Tour de France. Quels sont les départements normands les plus traversés ?

Les coureurs de la Grande boucle se sont élancés samedi 1er juillet 2017 à Düsseldorf en Allemagne. Si cette année le Tour de France ne passe par la Normandie, il a souvent traversé les cinq départements normands.

L'Eure en maillot jaune

En 104 éditions, les différents cyclistes sont passés 271 fois en Normandie. C'est l'Eure qui a été le département le plus traversé (67 fois), devant le Calvados (64) et la Manche (57). En bas du classement, on retrouve l'Orne (31) et la Seine-Maritime se place au milieu du peloton avec 52 traversées.

Trois Normands à suivre

Cette année trois Normands sont à suivre : Amaël Moinard de BMC Racing Team, originaire de Cherbourg dans la Manche, Romain Hardy de l'équipe Fortuneo-Vital Concept, originaire de Flers dans l'Orne et Guillaume Martin du Wanty-Groupe Gobert, originaire de Saint-Honorine la Chardonne dans l'Orne également.

Avec un total de 21 étapes, ce sont 3 540 kilomètres qui sont à parcourir cette année.