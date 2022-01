C'est désormais une tradition, depuis 2008, chaque été le Muséum de Rouen collabore avec le Muséum de Londres et expose les plus beaux clichés de nature récompensé par le prestigieux prix Wildlife photographer of the year. Sébastien Minchin, conservateur du musée qui se félicite de ce partenariat, nous présente l'exposition:

Qu'est ce que le Wildlife photographer of the year?

"C'est le plus prestigieux concours de photo de nature à l'heure actuelle et il célèbre cette année ses 51 ans d'existence. Le jury réuni en septembre remet ses prix en octobre et la cérémonie met en lien ces photographes talentueux et de prestigieux magazines qui publieront ensuite leurs clichés comme Géo, National Geographic ou Terre sauvage. A l'issue de cette cérémonie, les clichés seront exposés dans le monde entier. En France, il n'y a que deux structures qui ont la chance d'accueillir cette exposition itinérante: le Muséum de Bourges et le Muséum de Rouen."

Comment sont présentées ces photos?

"Chaque année nous exposons une centaine de photos toutes thématiques confondues. Elles sont disséminées dans l'espace d'exposition. Nous confrontons ainsi ces photos d'animaux pris sur le vif à nos taxidermies, ces oeuvres s'inscrivent dans le prolongement de nos collections. Ces photos ont bien sûr un intérêt esthétique mais pas seulement. Elle sont complétées par des légendes qui permettent de cerner le contexte, le matériel utilisé et l'intérêt de cette prise de vue. Les photographes arrivent à saisir des attitudes surprenantes qui enrichissent nos connaissances des espèces et ils s'exposent pour cela parfois à de gros risques."

Quels types de photos sont exposées?

"Il s'agit exclusivement de numérique mais aucune de ces photos n'a été retouchée. Depuis la création du concours, les techniques n'ont cessé d'évoluer et les clichés sélectionnés témoignent de ces avancées techniques. Le numérique offre une palette de possibilités beaucoup plus large que l'argentique: des prises de vue sous-marines ou des photographies aériennes d'une qualité exceptionnelle. Ces photos sont présentées sous différentes thématiques: les mammifères, les oiseaux, le monde sous-marin, le noir et banc et les impressions (des effets esthétiques). Le concours présente aussi bien des prises de vues de professionnels que de jeunes amateurs, des photographes au talent précoce de moins de 11 ans pour certains!"

Pratique. Jusqu'au 17 septembre. Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Gratuit. 02 35 71 41 50

