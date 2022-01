Rouen. Malgré les complications, la Normandie Pride aura bien lieu à Rouen

Deux ans après sa dernière édition, Rouen (Seine-Maritime) va de nouveau voir défiler le cortège de la gay pride ce samedi 1er juillet 2017. Pourtant, l'événement organisé sous le nom de Normandie Pride a failli ne jamais voir le jour. En cause ? Des désaccords sur le parcours du défilé entre les organisateurs d'une part et la Métropole Rouen Normandie et la préfecture d'autre part.

Une solution pour satisfaire tout le monde

Deux jours avant l'événement, la menace d'une annulation pure et simple de la déambulation a pesé. Mais une solution a finalement été trouvée. "Nous avons été convoqués ce matin à la préfecture et c'est le directeur de cabinet de la préfète qui a tranché", explique Claire Dumont, la responsable de l'organisation. Jusque-là, selon elle, la Métropole craignait que le défilé ne gène l'accès aux commerces pour un premier samedi de la période des soldes et la préfecture souhaitait un itinéraire plus facile à encadrer, surtout à un moment où de nombreux policiers sont mobilisés sur le festival VivaCité à Sotteville-lès-Rouen.

L'itinéraire n'est donc pas celui imaginé par les organisateurs, mais à la veille de l'événement ceux-ci sont contents d'être parvenus à un accord. "Le cortège partira finalement de la place de l'hôtel de ville vers 16h30, empruntera la rue Jean-Lecanuet, remontera la rue Jeanne d'Arc puis le boulevard de l'Yser jusqu'au Boulingrin pour redescendre par la rue Louis Ricard jusqu'à l'hôtel de ville", décrit Claire Dumont.

Si le beau temps est de la partie, les organisateurs espèrent passer le cap des 1 000 participants avant de rejoindre les autres animations, comme un village associatif ou un concert de Desireless.

Le carré en dessous de la rue Jean Lecanuet correspond à l'itinéraire souhaité par les organisateurs, celui du dessus correspond à l'itinéraire validé par la préfecture.

A LIRE AUSSI.

New York: une Gay Pride sous le signe des anti-Trump

À Rouen, la Métropole veut créer une artère piétonne pour traverser la ville