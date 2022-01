Pirou. Le clip de Memory Lake tourné au coeur du village fantôme de Pirou

Un mystérieux danseur. Des ruines. Deux hommes immobiles. Vendredi 30 juin 2017, le groupe de pop alternative Memory Lake a sorti le clip de son dernier titre Hurricane. Tourné au coeur du village fantôme de Pirou (Manche).

Originaires de Bretagne, Haute Savoie et Picardie, Thomas Aguettaz, Matthieu Clerjaud et Julie Thouément, qui composent le trio Memory Lake, vivent à Paris. "Nous cherchions un endroit à l'atmosphère vraiment particulière et le réalisateur a entendu parler de ce lieu", raconte la chanteuse.

Vestige d'une opération immobilière devenue un fiasco, entraînant dans son sillage la faillite de plusieurs artisans, le village fantôme de Pirou a, depuis le tournage du clip, était entièrement détruit.

