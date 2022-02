SM Caen : Dumas prévient avant Evian

Aux stard lyonnaises, battues mercredi soir au stade d'Ornano succède donc un voyage au Parc des Sports d'Annecy pour affronter les promus d'Evian Thonon-Gaillard. Pour Franck Dumas, hors de question de connaître quelconque décompensation : "On est prévenus, c'est à nous de faire ce qu'il faut" a asséné le manager normand. Et quand on lui parle d'un éventuel coup de mou physique après un troisième match en une semaine, la réponse est "Dumasienne" et à écouter ci dessous....

