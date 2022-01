Hors Normandie. Tendance Ouest: vos hits préférés du 17 au 23 juin 2017

C'est un nouveau vainqueur que nouas accueillons en tête de la Tendance List: The Chainsmokers en duo avec Coldplay!

La meilleure nouveauté de la semaine est 17ème, c'est Claudio Capéo avec "Riche". La meilleure progression est aussi n°1 des ventes de singles en France, c'est Luis Fonsi avec Despacito, qui est 18ème grâce à 14 places de gagnées d'un coup.

Enorme dégringolade pour James Arthur "Say you won't let go" qui n'est plus que 45ème (-25 places).

Les artistes du Tendance Live étaient présents dans ce classement:

Nassi est 15ème, Da Silva est 19ème, Eugénie 20ème, Mat Bastard 25ème, Gauvain Sers 26ème, Tess 27ème, Hein Cooper 38ème et Elisa Tovati 29ème.

5) RAG'N'BONE MAN Skin (+6)

4) VIANNEY Moi aimer toi (+2)

3) KATY PERRY Chained to the rythm (-1)

2) SIA Never give up (-1)

1) THE CHAINSMOKERS ft. COLDPLAY Something just like this (+3)

