Le-Havre. Le Havre : violemment agressé à la sortie de boite de nuit

Alors qu'il sort, passablement éméché, d'une boîte de nuit au Havre (Seine-Maritime), un jeune homme de 24 ans est retrouvé au sol entre deux voitures par deux amis qui le suivent de près.

Menaces de mort

Ces derniers tentent d'aider leur ami quand deux agresseurs surgissent. Ils réclament à leur victime une cigarette. Celui-ci refuse de s'exécuter et reçoit alors plusieurs coups de poing et de pied.

Ces deux amis tentent de le défendre mais les agresseurs vont alors chercher dans leur voiture un tournevis et un couteau et menacent de mort le petit groupe. Tandis que l'un poursuit les deux amis, le second donne à nouveau des coups à l'homme à terre.

Plusieurs dents cassées

La victime termine la soirée avec plusieurs dents cassées et une plaie au niveau du cuir chevelu. Les secours le conduisent à l'hôpital du Havre.

Les deux agresseurs, âgés de 19 et 21 ans, ont été arrêtés et placés en garde à vue.

A LIRE AUSSI.

Calvados : la violence gratuite de deux jeunes militaires ivres

À Rouen, il poignarde à plusieurs reprises l'ami qui l'héberge

À Elbeuf, ils agressent violemment deux jeunes avant d'être rattrapés par la police