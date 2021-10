Le-Havre. Le Havre : il agresse son ex-compagne devant leur petite fille

Un homme de 48 ans a agressé son ex-compagne (33 ans), vendredi 24 août 2018 au Havre (Seine-Maritime). Le couple est séparé depuis 2015 et l'homme vient régulièrement chez son ex-femme pour voir leur fille de 12 ans. C'était le cas vendredi soir.

Violences et menace de mort

Un peu après minuit et alcoolisé, l'homme s'est montré violent. Il a donné des coups de poing à son ex-compagne, a essayé de l'étrangler et l'a menacé de mort. La fillette de 12 ans, témoin de la scène, a demandé de l'aide à un voisin. Quand ce dernier est arrivé, l'homme a sorti une bombe lacrymogène et s'en est servi.

L'individu a été interpellé par la police Nationale. Il est convoqué devant le tribunal le lundi 26 novembre 2018 pour violence aggravée et menace de mort.