Le-Havre. Le Havre : Luc Lemonnier élu président de l'agglo

Le vote ne laissait aucune place au suspense. Après avoir logiquement pris la suite d'Édouard Philippe à la tête de la mairie du Havre, Luc Lemonnier a été élu président de la CODAH avec 42 voix et 4 bulletins blancs.

L'élection des 14 vice-présidents et des 11 membres du bureau s'est déroulée dans la foulée. Peu de changement à ce niveau, si ce n'est qu'il a fallu remplacer les deux vice-présidents qui ont été élus députés.

Les deux députés laissent leur place

Pour remplacer Agnès Firmin Le Bodo, désormais députée de la 7e circonscription, Jean-Baptiste Gastinne a été élu 1er vice-président. Il conserve toutefois ses précédentes missions : le développement économique, le tourisme et l'enseignement supérieur.

Pour remplacer Jean-Paul Lecoq, député de la 8e circonscription, les élus communautaires ont choisi son adjoint à la ville de Gonfreville l'Orcher Alban Bruneau. Il est donc désormais 4e vice-président en charge des risques majeurs et de l'environnement industriel. Alban Bruneau est aussi pressenti pour succéder à Jean-Paul Lecoq comme maire de Gonfreville l'Orcher.

La liste des vice-présidents et leur délégation

• Jean-Baptiste Gastinne, 1er vice-président : développement économique, tourisme, enseignement supérieur

• Daniel Fidelin, 2e vice-président : mobilité

• Valérie Egloff, 3e vice-présidente : santé, développement durable et salubrité publique

• Alban Bruneau, 4e vice-président : risques majeurs et environnement industriel

• Michel Maillard, 5e vice-président : finances, marchés, juridique

• Christine Morel, 6e vice-présidente : eau et assainissement

• Florent Saint-Martin, 7e vice-président : habitat et politique de la ville

• Hubert Dejean De La Batie, 8e vice-président : projets d'équipements d'agglomération, prospective et innovation

• Jean-Louis Rousselin, 9e vice-président : développement agricole

• Gilbert Conan, 10e vice-président : collecte et recyclage des déchets

• Daniel Soudant, 11e vice-président : eaux pluviales, gestion des rivières, zones humides

• Maria-Dolorès Gauthier Hurtado, 12e vice-présidente : ressources humaines, mutualisation

• Jean-Louis Maurice, 13e vice-président : qualité, services aux usagers, valorisation foncière

• Christian Grancher, 14e vice-président : politique d'agglomération, gestion et maintenance des équipements d'agglomération.



Prochain conseil communautaire de la CODAH : jeudi 29 juin 2017 à 18h, salle du conseil municipal de l'hôtel de ville du Havre

A LIRE AUSSI.

Législatives 2017. La renaissance du parti communiste en Seine-Maritime

Législatives 2017. Qui sont les six députés du Calvados ?

Législatives : les 28 députés élus en Normandie