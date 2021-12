Alençon. Rénovation urbaine : les ultimes équipements à Perseigne

La restructuration du quartier populaire de Perseigne à Alençon (Orne) s'achève. Mercredi 21 juin 2017, c'était l'inauguration de la maison des initiatives citoyennes et de la salle de la Paix (salle polyvalente de quartier).

Maison des initiatives citoyennes

La Maison des initiatives citoyennes accueille les habitants et les associations dans un enjeu de mixité sociale et culturelle, intergénérationnelle, avec des missions d'insertion, d'emploi, d'accès à la culture, aux loisirs, au sport, à la citoyenneté, en complément avec la médiathèque, la Maison des services au public et le centre social Paul Gauguin.

Plus de cinq millions d'euros investis

Les deux nouveaux bâtiments remplacent le vieux "collège ouvert " Louise Michel composé de multiples petits bâtiments, qui avant leur démolition abritaient le centre social du quartier.

C'est aussi le réaménagement complet des espaces publics environnants, pour un montant global de près de cinq millions et demi d'euros.

