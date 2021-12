Rouen. Football : les joueurs de Quevilly Rouen Métropole retrouvent les terrains

Le terrain du stade Diochon a complètement disparu à cause des travaux, mais son voisin de la Ferme est bien d'attaque pour le premier entraînement de la saison de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Après quelques semaines de vacances bien méritées, ce jeudi 22 juin 2017 marquait donc le retour aux affaires du coach Manu Da Costa et de ses troupes.

L'occasion pour le technicien normand de faire une grande revue de son effectif et d'y inclure certaines de ses recrues, Johan Hartock, Jonathan Clauss, Michel Ramon ou encore Ange-Freddy Plumain. Dans son discours d'accueil, Manu Da Costa a remercié ses "anciens" et ses recrues de leur confiance pour l'aventure que sera cette saison en Ligue 2. "On s'apprête à souffrir mais on veut aussi exister", note l'entraîneur des Rouges et Jaunes.

De l'importance de la préparation

Pour se maintenir en Ligue 2, l'objectif avoué avant le début de saison, QRM va devoir s'appuyer sur une préparation solide. "La particularité, c'est qu'on reprend plus tôt et qu'il y a la Coupe de la Ligue à prendre en compte, souligne le préparateur physique Julien Savigny. Mais la préparation est réussie si les joueurs sont en forme dès le début et pour toute la saison."

Avant de débuter officiellement à Lorient le vendredi 28 juillet 2017, les joueurs de l'agglomération passeront par une série de matches amicaux. "Ça nous permet de mettre nos principes de jeu en place et de trouver le meilleur équilibre possible pour être performant. Ce n'est pas seulement athlétique." Un aspect primordial pour un coach qui veut que son équipe reste joueuse et fidèle aux principes qui ont fait son succès jusque là.

A LIRE AUSSI.

QRM: à l'approche de la Ligue 2, Manu Da Costa va passer son brevet d'entraîneur professionnel

[REPLAY] : Revivez l'émission spéciale montée en Ligue 2 de Quevilly Rouen Métropole