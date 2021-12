Rouen. A Rouen, une maison digitale pour favoriser l'insertion professionnelle des femmes

"Je n'aime pas l'informatique et l'informatique ne m'aime pas", résume Véronique. Pourtant, elle s'est finalement décidée à franchir le pas de la maison digitale, au CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes et des familles) de Seine-Maritime, à Rouen. "Je suis obligée, aujourd'hui on ne peut pas faire sans et ce n'est pas quelque chose que l'on a appris à l'école."

Du CV à la demande Caf

Ici, les femmes qui le désirent peuvent suivre une formation d'un mois pour apprendre à effectuer leurs démarches en ligne. "Nous les aidons à se familiariser avec le site de Pôle emploi, à répondre aux offres, refaire un CV ou écrire une lettre de motivation sur Word, mais aussi pour d'autres démarches comme la Caf par exemple, précise Caroline Moulin, la conseillère qui supervise ces ateliers. Souvent, elles sont équipées mais ne savent pas utiliser ces outils."

Car parmi les participantes, elle explique que souvent, "l'outil en lui-même fait peur et elles n'ont pas toujours la possibilité d'être aidées par ailleurs, dans le contexte familial ou autre." La plupart n'ont souvent pas eu le temps ou les moyens financiers de se former.

Devenir autonome

"Surtout, tout passe par les machines aujourd'hui, regrette Véronique. On se retrouve seul face à l'ordinateur, il n'y a plus d'humain là-dedans." A la maison digitale, Caroline Moulin veut justement "individualiser les ateliers pour répondre plus précisément aux besoins des personnes."

Encadrées par des bénévoles de la fondation Orange, qui finance ce lieu, les participantes gagnent progressivement en autonomie. "Avant, j'avais toujours besoin de demander de l'aide, ou même de me déplacer, confie Amani. Maintenant, je me débrouille comme une professionnelle!"

