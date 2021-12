Rouen. À Rouen, La Poste de la rue Jeanne-d'Arc a rouvert ses portes

Sa fermeture avait fait grincer des dents quelques usagers, heureusement ce n'était que provisoire. Après quelques mois de travaux, le grand bureau de Poste du centre-ville de Rouen, situé rue Jeanne-d'Arc, a rouvert ses portes au public.

Trois aires distinctes

Le but de la manoeuvre était de proposer un accueil de meilleur qualités aux clients. Maintenant, ceux-ci peuvent facilement se retrouver dans l'espace d'accueil et s'orienter vers un des trois pôles représentant les différentes activités du groupe : un espace professionnel, un espace particulier et un espace conseil bancaire.

