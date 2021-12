Rouen. Législatives. En Seine-Maritime, quel avenir pour les députés déchus ?

Guillaume Bachelay, Françoise Guégot, Valérie Fourneyron… Plusieurs personnalités politiques de Seine-Maritime ont été évincées de leur siège de député par la vague de la République En Marche, dimanche 18 juin 2017. Pour autant, les députés sortants vaincus ne devraient pas manquer de propositions et d'opportunités.

Par exemple, Françoise Guégot pourrait occuper un poste à responsabilités à la direction des Républicains. Du côté de Valérie Fourneyron, pour qui la défaite a semblé plus dure à accepter, l'avenir est plus flou et toutes les portes semblent ouvertes pour le moment.

Une indemnité chômage pour députés

Ce qui est sûr, c'est que les députés vaincus ont du temps devant eux pour se retourner et retrouver du travail grâce à l'allocation d'assurance mutuelle, différentielle et dégressive de retour à l'emploi des députés.

Cette allocation, c'est en quelque sorte le chômage que touchent les anciens députés sur une durée maximum de trois ans. L'allocation est dégressive au fil des semestres, par exemple, un ancien député touchera l'intégralité de la somme qu'il gagnait pendant le premier semestre qui suit sa sortie de l'Assemblée, il n'en touchera plus que 50 % au troisième semestre et descendra jusqu'à 20 % au sixième et dernier semestre.

Ensuite, il lui faudra trouver une nouvelle source de revenus pour gagner sa vie.

