La glisse, les figures, les sensations seront au rendez-vous ce weekend sur la plage de Carolles (Manche), entre Granville et Avranches. Durant 2 jours, des sportifs confirmés animeront des ateliers, et vous feront la démonstration de leurs talents.



Peut-être seriez-vous tentés? Ça tombe bien, il y aura des initiations tout au long du weekend.



La liste des activités est longue… Écoutez Claire David, organisatrice du King Ride Festival pour la Communauté de Communes de Granville Terre et Mer.







Afin de pouvoir être certain de pratiquer ce que vous voulez, prévoyez une tenue confortable et adéquate. N'oubliez pas le maillot de bain par exemple. Idéal pour pratiquer notamment l'Aquaride , la plus grande structure gonflable de glisse en France, présente sur le King Ride Festival.Samedi 17 au soir, venez faire la fête au son d'un DJ Set qui mettra tout le monde d'accord. Soirée " so groovy ", à partir de 21h, avec notamment Fatbabs, le beatmaker fétiche de Naâman.Téléchargez le programme du King Ride Festival:Chemin des pêcheursCarolles Plage50740 CAROLLES

WWW: tourisme-granville-terre-mer.com/

Facebook: facebook.com/kingridefestival